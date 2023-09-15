الحرس البلدي يشكل لجنة طوارئ للمنطقة الشرقية.. مهمتها اتخاذ التدابير إزاء أي تقلبات جوية

القاهرة - بوابة الوسط

قرر رئيس جهاز الحرس البلدي تشكيل لجنة طوارئ للمنطقة الشرقية تختص باتخاذ التدابير اللازمة إزاء حدوث أي تقلبات جوية متوقعة في المنطقة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تشكل اللجة من اللواء مسعود صالح حمد رئيسًا، والعميد توفيق حسين الورفلي عضوًا، والعقيد سعد سليمان سويكر عضوًا، حسبما نشرت صفحة المكتب الإعلامي لمديرية الحرس البلدي درنة، اليوم الجمعة.

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وجاء في المادة الثانية أن اللجنة مهمتها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لما قد يحدث من تقلبات جوية والمتوقع حدوثها في المنطقة الشرقية، مع موافاة رئيس الجهاز بتقارير عاجلة بكل ما يستجد من أحداث. وعلى اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا للقيام بمهامها.