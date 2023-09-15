  • Alwasat News
Atwasat

فريق أردني يبدأ أعمال إغاثة المتضررين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 06:29 مساء
فريق أردني يبدأ أعمال إغاثة المتضررين في درنة
أفراد فريق الإغاثة الأردني أثناء عملهم في درنة، 15 سبتمبر 2023 (منصة حكومتنا)
alwasat radio

بدأ فريق البحث والإنقاذ الأردني التابع لمديرية الأمن العام الأردنية، أعمال إغاثة المتضرريين جراء السيول والفيضانات في مدينة درنة، بعد أن وصل إلى المدينة.

جاء ذلك في بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة.

طائرة مواد إغاثة من الأردن إلى ليبيا
والأربعاء الماضي، أرسلت الأردن طائرة تحمل مواد إغاثية ومعدات للمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»؛ إذ قالت السفارة الليبية في عمان إن الهيئة الخيرية الهاشمية قامت بالتنسيق مع سلاح الجو الملكي بتجهيز وتسيير طائرة تحمل مواد إغاثية طارئة تتكون من الخيم، والبطانيات، والفرشات، والطرود الغذائية إلى المناطق المتضررة جراء السيول.

- رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
- السعودية تكلف مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لليبيا
- ضمن جسر جوي.. وصول طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا

وقدم ملك الأردن عبدالله الثاني تعازيه إلى الليبيين في ضحايا العاصفة خلال اتصال مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، مؤكدًا تقديم بلاده كل المساعدات الإنسانية والطبية حتى تتجاوز ليبيا آثار الحادث المأساوي.

أفراد فريق الإغاثة الأردني أثناء عملهم في درنة، 15 سبتمبر 2023 (منصة حكومتنا)
أفراد فريق الإغاثة الأردني أثناء عملهم في درنة، 15 سبتمبر 2023 (منصة حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأوبئة

شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن ...
كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية

عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تاس»: تكالة يطلب المساعدة من روسيا لمواجهة آثار كارثة «دانيال»
«تاس»: تكالة يطلب المساعدة من روسيا لمواجهة آثار كارثة «دانيال»
ولي العهد الكويتي يعزي المنفي في ضحايا «دانيال»
ولي العهد الكويتي يعزي المنفي في ضحايا «دانيال»
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
مستشار مؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: إجراءات مالية لدعم ضحايا المناطق المنكوبة
مستشار مؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: إجراءات مالية لدعم ضحايا ...
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
دوريات «المهام الخاصة» تشارك في البحث عن العالقين في درنة (صور)
دوريات «المهام الخاصة» تشارك في البحث عن العالقين في درنة ......
تكالة يشكل لجنة لتقدير حجم الضرر في مدن الشرق
تكالة يشكل لجنة لتقدير حجم الضرر في مدن الشرق...
فريق أردني يبدأ أعمال إغاثة المتضررين في درنة
فريق أردني يبدأ أعمال إغاثة المتضررين في درنة...
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في ......
مستشار مؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: إجراءات مالية لدعم ضحايا المناطق المنكوبة
مستشار مؤسسة الاستثمار لـ«بوابة الوسط»: إجراءات مالية لدعم ......
المزيد