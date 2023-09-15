فريق أردني يبدأ أعمال إغاثة المتضررين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ فريق البحث والإنقاذ الأردني التابع لمديرية الأمن العام الأردنية، أعمال إغاثة المتضرريين جراء السيول والفيضانات في مدينة درنة، بعد أن وصل إلى المدينة.

جاء ذلك في بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الجمعة.

طائرة مواد إغاثة من الأردن إلى ليبيا

والأربعاء الماضي، أرسلت الأردن طائرة تحمل مواد إغاثية ومعدات للمناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»؛ إذ قالت السفارة الليبية في عمان إن الهيئة الخيرية الهاشمية قامت بالتنسيق مع سلاح الجو الملكي بتجهيز وتسيير طائرة تحمل مواد إغاثية طارئة تتكون من الخيم، والبطانيات، والفرشات، والطرود الغذائية إلى المناطق المتضررة جراء السيول.

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وقدم ملك الأردن عبدالله الثاني تعازيه إلى الليبيين في ضحايا العاصفة خلال اتصال مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، مؤكدًا تقديم بلاده كل المساعدات الإنسانية والطبية حتى تتجاوز ليبيا آثار الحادث المأساوي.

أفراد فريق الإغاثة الأردني أثناء عملهم في درنة، 15 سبتمبر 2023 (منصة حكومتنا)