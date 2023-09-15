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«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 01:17 مساء
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الجمعة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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