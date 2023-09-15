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حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 15 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 12:44 مساء
حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 15 سبتمبر 2023)
طقس معتدل. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الجمعة، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و38 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية غالبا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا، ثم تتراجع يوم الأحد، خصوصا على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية.

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