  • Alwasat News
Atwasat

13.4 ألف دولار.. متوسط نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال 2022

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 15 سبتمبر 2023, 07:59 صباحا
13.4 ألف دولار.. متوسط نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال 2022
سوق شعبية في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت دراسة لمصرف «يو بي إس»، التابع لبنك «كريدي سويس» السويسري، أن متوسط الثروة في ليبيا بلغ 13 ألفا و420 دولارا للشخص الواحد، وفق أحدث البيانات التي أكدت ارتفاع تلك الثروة، وذلك في وقت تعاني فيه البنية التحتية في البلاد تدهورا كبيرا ظهر جلياً في انهيارها في دقائق، وعدم صمودها أمام الإعصار «دانيال» الذي دمر عدداً من المناطق، ولا سيما مدينة درنة.

وقال تقرير الثروة العالمية، الصادر عن مؤسسة «كريدي سويس» البنكية، إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا يجعل نصيب كل فرد بالغ 9 آلاف و557 دولاراً.

وقدر التقرير متوسط الثروة التي يمتلكها الفرد الواحد في ليبيا بـ13 ألفاً و420 دولاراًَ في العام 2022، مرتفعاً من 11 ألفاً و649 دولاراً للشخص البالغ في 2021.

- للاطلاع على العدد 408 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وتقيس هذا الدراسة الثروة الشخصية، التي تعني ملكية العقارات والأصول المالية مثل الأسهم والسندات والنقد، مطروحاً منها الديون لجميع البالغين.

صدارة سعودية
واحتلت بعض البلدان العربية مراكز متقدمة في تقرير الثروة العالمية، إذ حلت المملكة العربية السعودية في المركز الـ24 عالمياً مع صافي ثروة تقدر بـ2.07 تريليون دولار، بزيادة 144% على الإحصاء السابق في العام 2010.

أما الإمارات فجاءت في المرتبة الـ37 عالمياً من حيث صافي الثروة، البالغة 994 مليار دولار. بينما اعتبر التقرير مصر واحدة من أغنى دول العالم، حيث صنفها في المرتبة الـ32 عالمياً بصافي ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار. ويمثل صافي الثروة الوطنية للدول القيمة الإجمالية لأصول الدولة مطروحا منها التزاماتها. كما يشمل صافي الثروة الجماعية التي يملكها سكان أمة في وقت معين.

وعالمياً، جاءت بلجيكا في المرتبة الأولى من حيث معدلات الثروة والرفاهية، حيث يصل متوسط ثروة البلجيكيين إلى 940 ألفاً و249 دولاراً للفرد الواحد في العام 2022.

تراجع تاريخي لثروات العائلات
ووفق التقرير، فإن ثروات العائلات عالمياً تراجعت في 2022 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008 بـ2.4 %، لتصل إلى 454.4 تريليون دولار.
كما أوضح أن التضخم وارتفاع قيمة الدولار أديا إلى محو نحو 11.3 تريليون دولار من الأصول الفردية، وحدث الجزء الأكبر من الانخفاض في أميركا الشمالية وأوروبا، مع بلوغ الخسارة في دول القارتين نحو 10.9 تريليون دولار. في حين لم تتعرض جميع المناطق لتراجع في الثروة.

وعلى الرغم من تأثير العقوبات، سجلت روسيا زيادة كبيرة في الثروة خلال 2022 بإضافة 56 مليونيراً، حسب تقرير «كريدي سويس». في حين شهدت أميركا اللاتينية زيادة في الثروة، قدرها 2.4 تريليون دولار، مدعومة بمتوسط 6 % ارتفاعاً في قيمة العملة مقابل الدولار.

- للاطلاع على العدد 408 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

كما انخفض عدد من يملكون ملايين الدولارت بمقدار 3.5 مليون شخص، ليصل إلى 59.4 مليون شخص. بينما قلص الـ1% الأغنى في العالم من سيطرتهم، بعد انخفاض نصيبهم من الثروة إلى 44.5%.

ارتفاع متوقع في ثروات الأفراد
وتوقع التقرير أن ترتفع الثروة الفردية بمقدار 629 تريليون دولار، أو ما يعادل 38 %، بحلول العام 2027، بينما قد يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليوناً بحلول 2027، من نحو 60 مليوناً في 2022.

وقال تقرير الثروة العالمية السنوي، الذي يقدر حيازات الثروة لدى 5.4 مليار شخص من البالغين في 200 سوق، إن الثروة العالمية ستصل إلى 629 تريليون دولار في الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضح أن تلك التوقعات المتفائلة تأتي على الرغم من أن العام الماضي شهد تسجيل أول انخفاض في صافي الثروة العالمية منذ الأزمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأجيل مباراة أهلي بنغازي في البطولة الأفريقية 24 ساعة ونقلها إلى تونس

تأجيل مباراة أهلي بنغازي في البطولة الأفريقية 24 ساعة ونقلها إلى تونس
تأجيل معرض طبرق للكتاب بسبب كارثة «دانيال»

تأجيل معرض طبرق للكتاب بسبب كارثة «دانيال»
«الشاشة وحدة».. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعمًا للمنكوبين غدًا

«الشاشة وحدة».. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعمًا للمنكوبين غدًا
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة

إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
الأزمات السياسية.. بين الحلول الناجعة والإدارة الخادعة

الأزمات السياسية.. بين الحلول الناجعة والإدارة الخادعة
شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأوبئة

شهود عيان يروون لـ«بوابة الوسط» أوضاع منكوبي درنة.. مخاوف من انعدام الأمن ...
انطلاق قافلة مساعدات وبيوت جاهزة من مصراتة إلى مناطق الشرق المنكوبة

انطلاق قافلة مساعدات وبيوت جاهزة من مصراتة إلى مناطق الشرق المنكوبة
كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة

حكومة الدبيبة توضح الأسباب المحتملة لانهيار سدي درنة: السيول اندفعت كالقنبلة
عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي

عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال

ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال
5 يوروهات عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» بدءا من 2024

5 يوروهات عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» بدءا من 2024
رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة

رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جريدة «الوسط»: درنة في عام الطوفان
جريدة «الوسط»: درنة في عام الطوفان
13.4 ألف دولار.. متوسط نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال 2022
13.4 ألف دولار.. متوسط نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال 2022
جثامين ومفقودون... ومكلومون يبحثون عن زملائهم المصريين في درنة
جثامين ومفقودون... ومكلومون يبحثون عن زملائهم المصريين في درنة
جرفتها «دانيال».. الصليب الأحمر الدولي يحذر فرق الإنقاذ من مخلفات الحرب في درنة
جرفتها «دانيال».. الصليب الأحمر الدولي يحذر فرق الإنقاذ من مخلفات...
ميلوني تهاتف الدبيبة وحفتر بعد «دانيال»
ميلوني تهاتف الدبيبة وحفتر بعد «دانيال»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
بعثة الهلال الأحمر الكويتي في درنة: الفرق الليبية تنقصها الأجهزة والمعدات الحديثة
بعثة الهلال الأحمر الكويتي في درنة: الفرق الليبية تنقصها ......
فرق الإغاثة الجزائرية تقدم حصيلة أولية بأعمالها في درنة
فرق الإغاثة الجزائرية تقدم حصيلة أولية بأعمالها في درنة...
ارتباك يسود درنة.. الفرنسيون يثيرون مخاوف بشأن الأوبئة ومخلفات الحرب
ارتباك يسود درنة.. الفرنسيون يثيرون مخاوف بشأن الأوبئة ......
ميلوني تهاتف الدبيبة وحفتر بعد «دانيال»
ميلوني تهاتف الدبيبة وحفتر بعد «دانيال»...
جرفتها «دانيال».. الصليب الأحمر الدولي يحذر فرق الإنقاذ من مخلفات الحرب في درنة
جرفتها «دانيال».. الصليب الأحمر الدولي يحذر فرق الإنقاذ من ......
المزيد