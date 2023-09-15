13.4 ألف دولار.. متوسط نصيب الفرد من الثروة في ليبيا خلال 2022

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

كشفت دراسة لمصرف «يو بي إس»، التابع لبنك «كريدي سويس» السويسري، أن متوسط الثروة في ليبيا بلغ 13 ألفا و420 دولارا للشخص الواحد، وفق أحدث البيانات التي أكدت ارتفاع تلك الثروة، وذلك في وقت تعاني فيه البنية التحتية في البلاد تدهورا كبيرا ظهر جلياً في انهيارها في دقائق، وعدم صمودها أمام الإعصار «دانيال» الذي دمر عدداً من المناطق، ولا سيما مدينة درنة.

وقال تقرير الثروة العالمية، الصادر عن مؤسسة «كريدي سويس» البنكية، إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا يجعل نصيب كل فرد بالغ 9 آلاف و557 دولاراً.

وقدر التقرير متوسط الثروة التي يمتلكها الفرد الواحد في ليبيا بـ13 ألفاً و420 دولاراًَ في العام 2022، مرتفعاً من 11 ألفاً و649 دولاراً للشخص البالغ في 2021.

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وتقيس هذا الدراسة الثروة الشخصية، التي تعني ملكية العقارات والأصول المالية مثل الأسهم والسندات والنقد، مطروحاً منها الديون لجميع البالغين.

صدارة سعودية

واحتلت بعض البلدان العربية مراكز متقدمة في تقرير الثروة العالمية، إذ حلت المملكة العربية السعودية في المركز الـ24 عالمياً مع صافي ثروة تقدر بـ2.07 تريليون دولار، بزيادة 144% على الإحصاء السابق في العام 2010.

أما الإمارات فجاءت في المرتبة الـ37 عالمياً من حيث صافي الثروة، البالغة 994 مليار دولار. بينما اعتبر التقرير مصر واحدة من أغنى دول العالم، حيث صنفها في المرتبة الـ32 عالمياً بصافي ثروة تزيد على 1.4 تريليون دولار. ويمثل صافي الثروة الوطنية للدول القيمة الإجمالية لأصول الدولة مطروحا منها التزاماتها. كما يشمل صافي الثروة الجماعية التي يملكها سكان أمة في وقت معين.

وعالمياً، جاءت بلجيكا في المرتبة الأولى من حيث معدلات الثروة والرفاهية، حيث يصل متوسط ثروة البلجيكيين إلى 940 ألفاً و249 دولاراً للفرد الواحد في العام 2022.

تراجع تاريخي لثروات العائلات

ووفق التقرير، فإن ثروات العائلات عالمياً تراجعت في 2022 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2008 بـ2.4 %، لتصل إلى 454.4 تريليون دولار.

كما أوضح أن التضخم وارتفاع قيمة الدولار أديا إلى محو نحو 11.3 تريليون دولار من الأصول الفردية، وحدث الجزء الأكبر من الانخفاض في أميركا الشمالية وأوروبا، مع بلوغ الخسارة في دول القارتين نحو 10.9 تريليون دولار. في حين لم تتعرض جميع المناطق لتراجع في الثروة.

وعلى الرغم من تأثير العقوبات، سجلت روسيا زيادة كبيرة في الثروة خلال 2022 بإضافة 56 مليونيراً، حسب تقرير «كريدي سويس». في حين شهدت أميركا اللاتينية زيادة في الثروة، قدرها 2.4 تريليون دولار، مدعومة بمتوسط 6 % ارتفاعاً في قيمة العملة مقابل الدولار.

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كما انخفض عدد من يملكون ملايين الدولارت بمقدار 3.5 مليون شخص، ليصل إلى 59.4 مليون شخص. بينما قلص الـ1% الأغنى في العالم من سيطرتهم، بعد انخفاض نصيبهم من الثروة إلى 44.5%.

ارتفاع متوقع في ثروات الأفراد

وتوقع التقرير أن ترتفع الثروة الفردية بمقدار 629 تريليون دولار، أو ما يعادل 38 %، بحلول العام 2027، بينما قد يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليوناً بحلول 2027، من نحو 60 مليوناً في 2022.

وقال تقرير الثروة العالمية السنوي، الذي يقدر حيازات الثروة لدى 5.4 مليار شخص من البالغين في 200 سوق، إن الثروة العالمية ستصل إلى 629 تريليون دولار في الأعوام الخمسة المقبلة.

وأوضح أن تلك التوقعات المتفائلة تأتي على الرغم من أن العام الماضي شهد تسجيل أول انخفاض في صافي الثروة العالمية منذ الأزمة.