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ضمن جسر جوي.. وصول طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 07:18 صباحا
ضمن جسر جوي.. وصول طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا
طائرة إغاثة روسية في مطار بنينا، 15 سبتمبر 2023. (روسيا اليوم)
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وصلت طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ،

وتعد تلك أولى الرحلات ضمن جسر جوي روسي إلى ليبيا للمساعدة في التغلب على تداعيات العاصفة «دانيال» التي تسببت في أضرار بالغة بالمنطقة الشرقية، وفق قناة «روسيا اليوم».

بوتين يعزي المنفي
وسبق أن أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في ضحايا الإعصار والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة.

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ونشر الكرملين بيانا قال فيه: «عزيزي السيد الرئيس (محمد المنفي)، أرجو أن تتقبلوا تعازي الصادقة في الضحايا الكثيرين والدمار الواسع النطاق الناجم عن الإعصار والفيضانات في شمال شرق بلدكم».

وأضاف البيان: «يرجى نقل عبارات المواساة والدعم إلى أسر الضحايا وأصدقائهم. نحن نشاطر الشعب الليبي الصديق آلامه وأحزانه، وبالطبع نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة».

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