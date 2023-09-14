فرنسا ترسل مستشفى ميدانيًا لدعم المتضررين من «دانيال» شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، إرسال مستشفى ميداني لدعم الجرحى والمنكوبين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت «استنفرت فرنسا طاقتها فورًا بغية تقديم المساعدة بناءً على طلب رئيس الجمهورية» إيمانويل ماكرون الذي كان قد نوه إلى إقامة المستشفى الميداني في ليبيا قبل يومين.

نقل المستشفى الميداني من فرنسا إلى ليبيا

وأوضح البيان أن «كلًا من مركز الأزمات والمساندة الخاضع لوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، ومركز عمليات إدارة الأزمات المشتركة بين الوزارات الخاضع لوزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار، ومركز تخطيط العمليات العسكرية وقيادتها الخاضع لوزير القوات المسلّحة التعبئة الفرنسية نسّقت بغية توفير المساعدات الطارئة للسكان».

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وتابع: «أرسلت اليوم بالفعل وسائل الأمن المدني على متن طائرات عسكرية بغية إقامة مركز طبي وجراحي سيشغله أكثر من 50 موظف إنقاذ وموظف إطفاء لمساعدة المنكوبين، وذلك في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي».

قدرات المستشفى الميداني الفرنسي

وذكرت الخارجية الفرنسية أن «مستشفى عنصر الأمن المدني السريع للتدخل الطبي سيحشد جهوده في ليبيا من أجل مساعدة قوات الإغاثة المحلية في تقديم الرعاية الطبية والجراحية للجرحى»، مبينة أنه «يمكن للمستشفى استقبال حتى 100 مريض يوميًا وهو مجهّز بغرفة عمليات و14 سريرًا للمرضى».

وأضافت «حُشد 39 موظف إطفاء وإنقاذ تابعين لوحدات عسكرية في الأمن المدني و14 موظف إطفاء من إدارة الإطفاء والإنقاذ في محافظة غار (30) بغية تشغيل هذا المرفق الطبي المستقل».

وأشارت إلى أن طاقم تشغيل المستشفى الميداني «يشمل نساءً ورجال جراحين وأطباء وأطباء تخدير وممرضين وقابلات وصيادلة وعاملين صحيين. سيرافقهم فريق لوجستي بغية تشغيل المستشفى». الذي «سيتمكن من علاج أول مرضى بعد 48 ساعةً»، فيما ستوفر وزارة القوات المسلحة الفرنسية «العتاد الجوي الذي سيرسل على متنه الطاقم والمرفق الطبي».

وأعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب الليبي في هذه المحنة واستعدادها لتلبية الاحتياجات الإضافية التي قد تبرز، مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا الذين قضوا جراء الكارثة، بحسب بيان وزارة الخارجية.

طئرة الشحن العسكرية الفرنسية التي تنقل المستفى الميداني إلى ليبيا. (وزارة الخارجية الفرنسية)