  • Alwasat News
Atwasat

فرنسا ترسل مستشفى ميدانيًا لدعم المتضررين من «دانيال» شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 08:31 مساء
فرنسا ترسل مستشفى ميدانيًا لدعم المتضررين من «دانيال» شرق ليبيا
طئرة الشحن العسكرية الفرنسية التي تنقل المستفى الميداني إلى ليبيا. (وزارة الخارجية الفرنسية)
alwasat radio

أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، إرسال مستشفى ميداني لدعم الجرحى والمنكوبين من الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر موقعها على الإنترنت «استنفرت فرنسا طاقتها فورًا بغية تقديم المساعدة بناءً على طلب رئيس الجمهورية» إيمانويل ماكرون الذي كان قد نوه إلى إقامة المستشفى الميداني في ليبيا قبل يومين.

نقل المستشفى الميداني من فرنسا إلى ليبيا
وأوضح البيان أن «كلًا من مركز الأزمات والمساندة الخاضع لوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية، ومركز عمليات إدارة الأزمات المشتركة بين الوزارات الخاضع لوزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار، ومركز تخطيط العمليات العسكرية وقيادتها الخاضع لوزير القوات المسلّحة التعبئة الفرنسية نسّقت بغية توفير المساعدات الطارئة للسكان».

- ماكرون: فرنسا تقوم بتعبئة الموارد لتقديم المساعدة الطارئة للشعب الليبي

وتابع: «أرسلت اليوم بالفعل وسائل الأمن المدني على متن طائرات عسكرية بغية إقامة مركز طبي وجراحي سيشغله أكثر من 50 موظف إنقاذ وموظف إطفاء لمساعدة المنكوبين، وذلك في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي».

قدرات المستشفى الميداني الفرنسي
وذكرت الخارجية الفرنسية أن «مستشفى عنصر الأمن المدني السريع للتدخل الطبي سيحشد جهوده في ليبيا من أجل مساعدة قوات الإغاثة المحلية في تقديم الرعاية الطبية والجراحية للجرحى»، مبينة أنه «يمكن للمستشفى استقبال حتى 100 مريض يوميًا وهو مجهّز بغرفة عمليات و14 سريرًا للمرضى».

وأضافت «حُشد 39 موظف إطفاء وإنقاذ تابعين لوحدات عسكرية في الأمن المدني و14 موظف إطفاء من إدارة الإطفاء والإنقاذ في محافظة غار (30) بغية تشغيل هذا المرفق الطبي المستقل».

وأشارت إلى أن طاقم تشغيل المستشفى الميداني «يشمل نساءً ورجال جراحين وأطباء وأطباء تخدير وممرضين وقابلات وصيادلة وعاملين صحيين. سيرافقهم فريق لوجستي بغية تشغيل المستشفى». الذي «سيتمكن من علاج أول مرضى بعد 48 ساعةً»، فيما ستوفر وزارة القوات المسلحة الفرنسية «العتاد الجوي الذي سيرسل على متنه الطاقم والمرفق الطبي».

وأعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب الليبي في هذه المحنة واستعدادها لتلبية الاحتياجات الإضافية التي قد تبرز، مقدمة تعازيها إلى أسر الضحايا الذين قضوا جراء الكارثة، بحسب بيان وزارة الخارجية.

طئرة الشحن العسكرية الفرنسية التي تنقل المستفى الميداني إلى ليبيا. (وزارة الخارجية الفرنسية)
طئرة الشحن العسكرية الفرنسية التي تنقل المستفى الميداني إلى ليبيا. (وزارة الخارجية الفرنسية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»

كاريكاتير خيري - درنة.. «لحمة وطن»
كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة

كاريكاتير حليم - العالم يتضامن مع ضحايا درنة
عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي

عرض مومياوين مفترضتين لكائنين فضائيين أمام البرلمان المكسيكي
حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين

حكومة الدبيبة: باخرة تضم 700 غرفة في طريقها إلى ساحل درنة لتوفير السكن للنازحين
ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال

ضحية كل 3 دقائق.. باريس تطلق حملة لمكافحة العنف الجنسي ضد الأطفال
5 يوروهات عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» بدءا من 2024

5 يوروهات عن كل يوم.. البندقية تفرض «ضريبة زيارة» بدءا من 2024
رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة

رحيل الفنانة كريمان نجمة الزمن الجميل عن 87 عامًا.. مسيرة سينمائية قصيرة ومؤثرة
مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية

مخاوف من استغلال الذكاء الصناعي في خدمة قراصنة المعلوماتية
شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة

شاهد.. مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لكارثة درنة
الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا
شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة

شاهد.. ليبيا تحرز برونزية أفريقيا وتتأهل لكأس العالم للكرة الطائرة
شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!

شاهد في «تغطية خاصة»: العالم يبكي درنة.. وليبيا تبكي نفسها!!
ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»

ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر

معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر
مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل
‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»

‎ليفربول وروما يعزيان أسر ضحايا «دانيال»
برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)

برج خليفة يضيء بعلم ليبيا تضامنا مع ضحايا العاصفة «دانيال» (فيديو)
برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا

برشلونة يواسي أسر ضحايا العاصفة «دانيال» في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
إنقاذ شخصين على قيد الحياة علقا لمدة 4 أيام تحت الأنقاض في درنة
شاهد.. ضفادع بشرية تنتشل الجثث من بحر رأس التين شرقي درنة
شاهد.. ضفادع بشرية تنتشل الجثث من بحر رأس التين شرقي درنة
رئيس التشيك يؤكد للمنفي وقوف بلاده مع ليبيا في محنة «دانيال»
رئيس التشيك يؤكد للمنفي وقوف بلاده مع ليبيا في محنة «دانيال»
فرنسا ترسل مستشفى ميدانيًا لدعم المتضررين من «دانيال» شرق ليبيا
فرنسا ترسل مستشفى ميدانيًا لدعم المتضررين من «دانيال» شرق ليبيا
«الشاشة وحدة».. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعمًا للمنكوبين غدًا
«الشاشة وحدة».. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعمًا للمنكوبين ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد المقبل
وزارة التربية والتعليم تؤكد بدء العام الدراسي الجديد الأحد ......
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا
توقعات بمرور مركز العاصفة فوق بنغازي في الثالثة صباحًا...
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة برنية الثابت في مكة
(فيديو) بعد نحو 3 أشهر من فقدانها.. العثور على جثمان الحاجة ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)
رادار البث الفضائي: مركز العاصفة «دانيال» فوق المرج (فيديو)...
المزيد
باتيلي: حجم أضرار «دانيال» يفوق الخيال.. وأرى أمامي ليبيا واحدة موحدة
باتيلي: حجم أضرار «دانيال» يفوق الخيال.. وأرى أمامي ليبيا ......
طوفان درنة شرد 30 ألف شخص.. والمناخ والانقسام فاقما المعاناة
طوفان درنة شرد 30 ألف شخص.. والمناخ والانقسام فاقما المعاناة...
المنفي يواصل يتلقى مزيدًا من برقيات التعزية من قادة وزعماء العالم
المنفي يواصل يتلقى مزيدًا من برقيات التعزية من قادة وزعماء ......
«الشاشة وحدة».. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعمًا للمنكوبين غدًا
«الشاشة وحدة».. استديو بث موحد للقنوات الليبية دعمًا ......
فرنسا ترسل مستشفى ميدانيًا لدعم المتضررين من «دانيال» شرق ليبيا
فرنسا ترسل مستشفى ميدانيًا لدعم المتضررين من «دانيال» شرق ......
المزيد