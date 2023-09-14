تاياني: أفراد من عائلة ليبية إيطالية لا تزال مفقودة في برقة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن أفرادًا من عائلة ليبية إيطالية لا تزال مفقودة في شرق ليبيا التي ضربتها فيضانات عارمة ناجمة عن إعصار «دانيال» الأحد والإثنين الماضيين، حسبما أفادت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي: «جرى للتو العثور على الطفلين الأكبر سنًا، وهما على قيد الحياة ويعيشان في منزل أجدادهما. ويستمر البحث بلا هوادة عن الوالدين وابنتهما الصغرى»، متابعًا «سفارتنا بطرابلس وقنصليتنا ببنغازي والحماية المدنية تتابع بشكل مستمر أحوال مواطنينا المتواجدين بالمنطقة».

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تاياني: استمرار عمليات الإنقاذ في ظروف صعبة بشرق ليبيا

وأردف «تستمر عمليات الإنقاذ في ظروف صعبة. وطلبت السلطات الليبية على الفور المساعدة من المجتمع الدولي وإيطاليا على وجه الخصوص».

ولا تزال فرق البحث والإنقاذ الوطنية والأجنبية تواصل عملياتها في مناطق شرق ليبيا، بعدما اجتاحت مناطق شرق ليبيا سيول غزيرة وفيضانات تسببت في مقتل وإصابة وفقدان ونزوح الآلاف، وخلفت أضرارًا ضخمة في البنية التحتية في مدن درنة، والبيضاء، وسوسة، وشحات، والمرج، وقرى وبلدات تاكنس، وبطة، والمخيلي، وغيرها بالمنطقة.