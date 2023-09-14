مقترح في مجلس النواب بإنشاء جهاز لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق نواب المناطق المتضررة جراء العاصفة «دانيال»، اليوم الخميس، على تقديم مقترح بإنشاء جهاز لإعادة إعمار وتأهيل تلك المناطق، نظرًا لانهيار البنية التحتية من طرق وجسور ومؤسسات وممتلكات عامة وخاصة.

ميزانية جهاز إعادة إعمار المناطق المتضررة

وبحسب المقترح، الذي نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق عبر صفحته على فيسبوك، تكون تابعية الجهاز لمجلس الوزراء، ويمول من ميزانية الدولة، وما يودع في حساب المساعدات الدولية بمصرف ليبيا المركزي.

ويشير المقترح إلى أن القانون المزمع إعداده يحدد مكان إنشاء الجهاز، ويجوز فتح فروع في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى تحديد المعايير الواجب توافرها فيمن يتولى إدارة الجهاز، بما يضمن توفر الخبرة من أبناء المناطق المتضررة، والاستعانة بمن يرونه مناسبًا من أصحاب الخبرة والاختصاص.

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تقديم مقترح بقانون إنشاء الجهاز في الجلسة المقبلة

ويوضح المقترح أن الجهاز المفترض يدار بمجلس إدارة، ويحذر استحداث أي مناصب تنفيذية إلا بتعديل القانون، على أن يتم تقديم هذا المقترح في الجلسة المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، أقر مجلس النواب خلال جلسته الطارئة بمدينة بنغازي ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال» التي اجتاحت شرق ليبيا، بحسب ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.