انطلاق قافلة مساعدات وبيوت جاهزة من مصراتة إلى مناطق الشرق المنكوبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي مصراتة، انطلاق قافلة مساعدات عاجل تحمل مواد إغاثة وبيوتًا جاهزة من المدينة ظهر اليوم الخميس، إلى مناطق الشرق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال».

وأضح المجلس البلدي مصراتة أن القافلة انطلقت عبر الطريق البري ومكونة من «شاحنـات تحمـل عددًا من البيـوت الجـاهزة (التريلات)، إضافة إلى المواد الغذائية الأساسية، وطاقم إنقاذ بحري، بالتنسيـق مع الشركة الليبية للحديد والصلب» وفق ما أعلنه عبر صفحته على «فيسبوك».

- إطلاق حملة لجمع التبرعات ببني وليد لدعم المتضررين من «دانيال»

وقال المجلس البلدي إن هذه القافلة من الإمدادات تأتي ضمن حملة بلدية مصراتة بالتعاون مع مؤسسات المدينة، لدعم المتضررين من الفيضانات في مناطق الشرق المنكوبة.

يأتي ذلك في إطار حملة التضامن الواسعة في جميع أنحاء البلاد؛ حيث بدأ الليبيون بشكل تطوعي شامل وغير مسبوق في دعم أشقائهم بالمناطق المنكوبة جراء العاصفة «دانيال» التي خلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين وخسائر فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

قافلة المساعات التي انطلقة من مصراتة إلى مناطق الشرق المنكوبة، الخميس 14 سبتمبر 2023. (بلدية مصراتة)

قافلة المساعات التي انطلقة من مصراتة إلى مناطق الشرق المنكوبة، الخميس 14 سبتمبر 2023. (بلدية مصراتة)

قافلة المساعات التي انطلقة من مصراتة إلى مناطق الشرق المنكوبة، الخميس 14 سبتمبر 2023. (بلدية مصراتة)

قافلة المساعات التي انطلقة من مصراتة إلى مناطق الشرق المنكوبة، الخميس 14 سبتمبر 2023. (بلدية مصراتة)

قافلة المساعات التي انطلقة من مصراتة إلى مناطق الشرق المنكوبة، الخميس 14 سبتمبر 2023. (بلدية مصراتة)