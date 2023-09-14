شاهد في «تغطية خاصة»: درنة كانت هناك!!

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة الوسط (Wtv)، اليوم الخميس، تغطيتها الخاصة لتداعيات العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق شرق ليبيا وخلَّفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

ويتواصل توافد فرق البحث والإنقاذ وقوافل الإغاثة من داخل وخارج ليبيا لليوم الثالث من وقوع الكارثة بالموازاة مع عمليات حصر الأضرار والخسائر، فيما أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد تخصيص 10 مليارات دينار للمناطق المتضررة.

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وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة طارئة في مدينة بنغازي، خصصت لمناقشة «ميزانية طوارئ» المخصصة لمعالجة آثار الكارثة، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وتعهد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمته خلال الجلسة باعتماد التشريعات اللازمة لعملية إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، مطالبًا الحكومة بتقديم تقارير مفصلة عن الوضع في المدينة والمناطق المتضررة.