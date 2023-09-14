أسامة حماد لـ«الوسط»: تخصيص 10 مليارات دينار للمناطق المتضررة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تخصيص 10 مليارات دينار للمناطق المتضررة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضرب الشرق الليبي منذ الأحد الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وقال حماد في تصريح إلى «الوسط»: «الحكومة خصصت 10 مليار دينار من ميزانية الطوارئ للمناطق المتضررة من العاصفة دانيال».

«النواب» يناقش «ميزانية طوارئ» لمعالجة آثار «دانيال»

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن جلسة مجلس النواب، التي انطلقت بمقر المجلس في بنغازي الخميس، تناقش «ميزانية طوارئ» المخصصة لمعالجة آثار كارثة العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

«النواب» يناقش «ميزانية طوارئ» لمعالجة آثار «دانيال»

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وأضاف بليحق في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «ميزانية الطوارئ هذه مخصصة لمعالجة آثار الكارثة على المتضررين والمدن والمناطق المتضررة»، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

الأمم المتحدة: كان بالإمكان تفادي وقوع معظم القتلى جراء «دانيال» في ليبيا

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات التي خلفتها العاصفة المتوسطة المدمرة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة، بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيرا إلى «قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي»، وفق وكالة «فرانس برس».