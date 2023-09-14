عودة الإنترنت إلى درنة بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة القابضة للاتصالات عودة خدمة الإنترنت الأرضي (ADSL) التابعة لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية إلى مدينة درنة، بعد انقطاعها جراء العاصفة «دانيال» التي تسببت في سيول وفيضانات بالمدينة.

وأشارت الشركة إلى تشغيل خمس محطات إضافية لخدمة إنترنت الجيل الرابع التابعة لشركة ليبيا الاتصالات والتقنية بالمدينة، حسب ما نقلته صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

عودة الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في درنة

والثلاثاء الماضي، قالت الشركة القابضة للاتصالات إن شبكة الاتصالات والإنترنت عادت في منطقتين في درنة، هما الفتايح والبريد.

- عودة الاتصالات والإنترنت إلى 3 مناطق متضررة من «دانيال»

- عودة الاتصالات إلى مناطق في درنة

وسبق ذلك إعلان شركة «المدار الجديد» إعادة خدمة الإنترنت «4G» إلى درنة، بعدما أجرى الفنيون صيانة لمحطة الفتايح.