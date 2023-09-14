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هاكان فيدان: فرق البحث التركية أنقذت 6 ليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 10:50 صباحا
هاكان فيدان: فرق البحث التركية أنقذت 6 ليبيين
وزير الخارجية التركي (يمين) ونظيره البريطاني خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة، 14 سبتمبر 2023. (تي آر تي)
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قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن فرق البحث التركية تمكنت من إنقاذ ستة ليبيين من الموت جراء الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة المتوسطية «دانيال».

واستعرض فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني، جيمس كليفرلي، في العاصمة التركية أنقرة، المساعدات التي قدمتها تركيا إلى ليبيا، لتجاوز كارثة العاصفة التي ضربت الشرق الليبي منذ الأحد الماضي، مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة.

وأضاف: «بدأت فرقنا عملها للبحث والإنقاذ على الفور، وأنقذنا 6 مواطنين ليبيين. أرسلنا ثلاث طائرات شحن عسكرية للمساعدة. كما أرسلنا 168 شخصا وزورقين للبحث والإنقاذ، ويجرى شحن المساعدات الإنسانية الإضافية التي أعددناها إلى ليبيا».

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ثلاث طائرات شحن تركية تصل مطار بنينا
ووصلت مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، الثلاثاء الماضي، ثلاث طائرات شحن تركية، محملة بمواد إغاثة وأطقم بحث وإنقاذ، ضمن المرحلة الأولى لدعم السلطات المحلية في مواجهة تداعيات العاصفة «دانيال».

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريح نقلته وكالة «الأناضول»: «في المرحلة الأولى توجهت ثلاث طائرات شحن تركية إلى ليبيا محملة بالمساعدات، وهدفنا ضمان تضميد جراح ليبيا في أقرب وقت»، وأضاف: «لم نترك الشعب الليبي وحيدا حتى اليوم، فإننا نقف إلى جانب أشقائنا بكامل إمكاناتنا في هذه الأيام العصيبة».

بينما أكد السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، انتقال عناصر البحث والإنقاذ القادمين من تركيا «إلى المنطقة المنكوبة بثلاث طائرات محملة بمواد الإغاثة». كما أعلن الهلال الأحمر التركي وصول فرقه إلى ليبيا، للإسهام في تخفيف آثار العاصفة المدمرة التي ضربت البلاد، ومواصلة تقديم المساعدة للمتضررين.

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