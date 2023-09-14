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تجهيز 18 مدرسة في بنغازي لاستقبال النازحين من المناطق المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 سبتمبر 2023, 01:00 صباحا
تجهيز 18 مدرسة في بنغازي لاستقبال النازحين من المناطق المتضررة
جانب من عملية تجهيز إحدى المدارس في بنغازي لاستقبال النازحين، الأربعاء 13 سبتمبر 2023 (مراقبة التربية والتعليم بنغازي)
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أعلنت مراقبة التربية والتعليم بنغازي تجهيز 18 مدرسة في المدينة لاستقبال النازحين من المناطق المتضررة، جراء الفيضانات والسيول في بنغازي وبعض مدن شرق البلاد.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمراقبة وسام العشيبي، لوكالة الأنباء الليبية «وال»، إن تجهيز المدارس جرى بمساعدات من الجمعيات الخيرية والمتطوعين، واللجنة العليا للاستجابة السريعة، لتقديم الوجبات والأغطية وغيرها من المساعدات.

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وأوضح أن عدد النازحين حتى الآن بلغ 522 عائلة، جرى توزيعهم على العديد من المدارس منها: «مدرسة قرطبة، والكرامة، وشهيرات الإسلام، وشهداء الليثي، والسيدة رقية».

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