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مصر تعلن التعرف على هوية 84 متوفى من مواطنيها في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 09:18 مساء
مصر تعلن التعرف على هوية 84 متوفى من مواطنيها في درنة
القوات الجوية المصرية تستلم جثامين المصريين المتوفين في درنة، الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 (مركز طبرق الطبي)
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، التعرف على هوية 84 شخصًا من الضحايا المصريين جراء السيول والفيضانات في مدينة درنة، ونقلهم جوًا إلى بلادها.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن القنصلية المصرية في بنغازي تنسق مع السلطات الصحية والأمنية بمدينة درنة، والهلال الأحمر الليبي، بهدف حصر الأعداد الدقيقة للضحايا والمصابين المصريين، والعمل على إنقاذ الناجين وإيوائهم رغم الظروف الصعبة التي تحيط بعمليات الإنقاذ بسبب انهيار البنية التحتية.

وشددت الخارجية المصرية على أنها تواصل متابعة جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا العاصفة في ليبيا؛ حيث يجرى التواصل والتنسيق على مدار الساعة مع الجهات المعنية في ليبيا، للوقوف على الأعداد النهائية للمصريين من ضحايا ومصابي الإعصار.

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وفي هذا الإطار، شكَّلت القنصلية المصرية في بنغازي خلية أزمة فور وقوع الكارثة لمتابعة التداعيات بهدف تقديم المساعدة للضحايا وأسرهم والدعم اللوجيستي، كما فعَّلت وزارة الخارجية غرفة لإدارة الأزمة بالقطاع القنصلي لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة.

وفي وقت سابق اليوم، دعا أهالي عدد من الشباب المصريين الذين قضوا في مدينة درنة، السلطات المصرية والليبية ومنظمات الإغاثة الدولية، إلى التعاون للعثور على جثامين أبنائهم من تحت الأنقاض.

وأعلن المجلس البلدي طبرق، أمس الثلاثاء، نقل جثامين 145 مصريًا إلى مركز طبرق الطبي لقوا حتفهم جراء السيول التي ضربت مدينة درنة. في حين نشر مركز طبرق الطبي قائمة تضم أسماء 84 متوفى مصريًا بمدينة درنة.

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