قطر تسير جسرًا جويًا إلى بنغازي لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

شرعت دولة قطر في تسيير جسر جوي من الدوحة إلى مدينة بنغازي لإغاثة المتضررين من العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وخلفت آلاف القتلى والجرحى والمفقودين وأضرارًا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأكد سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري في تصريح صحفي تلقته «بوابة الوسط» من المكتب الإعلامي للسفارة القطرية في طرابلس، اليوم الأربعاء، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين ليبيا وقطر والشعبين الشقيقين، مشددًا على وقوف قطر الدائم إلى جانب دولة ليبيا الشقيقة في كل الأزمات والصعوبات التي يواجهها الشعب.

وصول المساعدات القطرية إلى بنغازي

وقال السفير الدوسري إن «دولة قطر سيرت جسرًا جويًا لدعم الأشقاء في ليبيا من طائرات شحن تتبع القوات الجوية الأميرية وما زال هذا الجسر مستمرًا، بتوجيهات كريمة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد».

- أمير قطر يعزي المنفي في ضحايا العاصفة «دانيال»

وأوضح السفير القطري أن المساعدات القطرية التي بدأت الوصول إلى مطار بنينا في بنغازي، تشمل مواد غذائية وطبية، ومستشفى ميدانيًا يضم ١٦٠ سريرًا وكذلك معدات البحث والإنقاذ، مجددًا التأكيد على «وقوف قطر الدائم قيادة وحكومة وشعبًا مع الأشقاء في ليبيا».

وقدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الإثنين، تعازيه إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في ضحايا العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا يومي الأحد والإثنين، وتسببت في سيول عارمة وفيضانات راح ضحيتها آلاف الأشخاص.

طائرة الشحن العسكرية التي نقلت المساعدات القطرية بمطار بنينا في بنغازي، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (سفارة قطر في ليبيا)

طائرة الشحن العسكرية التي نقلت المساعدات القطرية بمطار بنينا في بنغازي، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (سفارة قطر في ليبيا)

المساعدات القطرية التي وصلت مطار بنينا في بنغازي، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (سفارة قطر في ليبيا)

المساعدات القطرية التي وصلت مطار بنينا في بنغازي، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (سفارة قطر في ليبيا)

المساعدات القطرية التي وصلت مطار بنينا في بنغازي، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (سفارة قطر في ليبيا)

المساعدات القطرية التي وصلت مطار بنينا في بنغازي، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (سفارة قطر في ليبيا)