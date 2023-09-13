فرق هيئة البحث والتعرف على المفقودين تدخل درنة وتشرع في انتشال الجثماين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين كمال السيوي: إن فرق الهيئة تمكنت من الدخول إلى مدينتي درنة وسوسة المنكوبتين جراء العاصفة «دانيال» وشرعت في عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض التي انهارت بفعل السيول الغزيرة والفيضانات.

ونقلت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أن السيوي أكد أن الفريق الأول يضم 50 فردًا من الإدارات الفنية المختلفة، وتشمل فرق استقبال بلاغات واستطلاع واستكشاف، وفرق استخراج الجثث وأخذ عينات الحمض النووي من الجثث مجهولة الهوية، مؤكدًا تجهيز قافلة أخرى للالتحاق في وقت لاحق.

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ونوهت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الفرق التابعة لإدارة البحث عن الرفات بالهيئة انقسمت إلى مجموعتين تعمل الأولى في مدينة درنة والثانية في مدينة سوسة؛ حيث شرعت فور وصولها في عملية انتشال الجثث من تحت الركام.

وأهابت الهيئة بأهالي المفقودين تسجيل بلاغات عن ذويهم المفقودين عن طريق الفرق الموجودة في مدينتي درنة وسوسة أو عبر الاتصال على الأرقام التالية: 0925187991‬ / 0914223090‬ / 0914770179‬.

فرق هيئة المفقودين في درنة، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

فرق هيئة المفقودين في درنة، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)

فرق هيئة المفقودين في درنة، الأربعاء 13 سبتمبر 2023. (هيئة البحث والتعرف على المفقودين)