الصليب الأحمر البريطاني يجمع تبرعات لمساعدة متضرري «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت جمعية الصليب الأحمر البريطاني، اليوم الأربعاء، حملة جمع تبرعات لمساعدة المتضررين من العاصفة «دانيال» في ليبيا، التي خلفت أكثر من 5 آلاف حالة وفاة، و10 آلاف مفقود، وآلاف النازحين داخليًا.

وقالت الجمعية، عبر موقعها الإلكتروني، إنها أطلقت نداءً طارئًا لدعم الأشخاص المتضررين؛ وذلك استجابةً للفيضانات الكارثية في ليبيا.

وأوضحت جمعية الصليب الأحمر أنها تساعد الهلال الأحمر الليبي في تقديم المساعدات الحيوية للأشخاص في المناطق التي غمرتها الفيضانات ودعم جهود الإنقاذ، من خلال الإسعافات الأولية والمساعدة الطبية، والمساعدة في الإنقاذ، وإجلاء الأسر، وتوفير الغذاء والماء ومستلزمات المأوى في حالات الطوارئ.

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وذكّرت بالعاصفة التي ضربت شمال شرق ليبيا، الأحد الماضي، مما تسبب في رياح قوية وأمطار غزيرة مفاجئة، أدت إلى فيضانات مدمرة، وصل عمقها إلى ثلاثة أمتار في بعض المناطق، وجرفت كل شيء في طريقها؛ حيث يُعتقد أن أحياء بأكملها دُمرت، كما تعرضت الجسور والمباني والبنية التحتية الحيوية لأضرار بالغة.