«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب، اليوم الأربعاء، على الساحل من درنة إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة.