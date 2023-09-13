10 ملايين دولار دعم أممي عاجل للمتضررين في ليبيا جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

وجه وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، بتوفير دعم مالي عاجل للمتضررين في ليبيا جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال».

وقال غريفيث إنه سيخصص 10 ملايين دولار على وجه السرعة، لدعم المتضررين، مشيرا إلى أن العاصفة أودت بحياة الآلاف، وتسببت في أضرار واسعة النطاق، ومضيفا: «إننا نقف مع شعب ليبيا في هذا الوقت العصيب»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأربعاء.

تحرك أممي لدعم المتضررين

كما أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، عمل المنظمة على تعبئة الموارد وفرق الطوارئ، لدعم ليبيا.

- الأمم المتحدة: نحشد الموارد وفرق الطوارئ لدعم المتضررين في ليبيا جراء «دانيال»

- باتيلي يشيد بتكاتف الليبيين لمواجهة آثار إعصار «دانيال» (فيديو)

- المنفي يوضح جهود «الرئاسي» لمواجهة آثار كارثة «دانيال»

- الزني: بدء تسيير جسر جوي من مصراتة ومعيتيقة إلى الأبرق لنقل فرق الإنقاذ والإغاثة

ونقل دوغاريك تعازي الأمين العام، أنطونيو غوتيريس، للسلطات الليبية وأسر الذين فقدوا أرواحهم نتيجة العاصفة، مشيرا إلى بيانات الهلال الأحمر الليبي التي تظهر وفاة وفقدان الآلاف في الفيضانات والسيول.

وأضاف: «في هذا الوقت العصيب، تذهب أفكارنا إلى الآلاف من الأشخاص المتأثرين هناك في مجتمعاتهم المحلية، ونعبر عن تضامننا مع جميع الناس بليبيا في هذه المحنة».