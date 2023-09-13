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حكومة حماد: أكثر من 5300 وفاة في درنة جراء العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 07:40 صباحا
حكومة حماد: أكثر من 5300 وفاة في درنة جراء العاصفة «دانيال»
صورة تظهر حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء العاصفة «دانيال»، 11 سبتمبر 2023. (قناة الوسط)
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أعلن رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب محمد أبولموشة ارتفاع حصيلة الوفيات في مدينة درنة جراء العاصفة «دانيال» لتتجاوز 5300 حالة.

وأشار أبولموشة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى استمرار عمليات الحصر والإنقاذ بكل الجهود الممكنة حتى هذه اللحظة.

وازداد عدد الضحايا بشكل كبير خلال الساعات، الماضية وذلك مع استمرار أعمال انتشال الجثامين، حيث كانت آخر إحصائية أمس الثلاثاء تشير إلى وجود نحو 2300 وفاة، وفق تصريح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إلى وكالة «فرانس برس»

وقال أسامة علي إن الفيضانات الناجمة عن العاصفة «دانيال» خلّفت «نحو سبعة آلاف جريح، في حين هناك أكثر من خمسة آلاف آخرين في عداد المفقودين».

درنة مدينة منكوبة
وتسببت العاصفة في سيول جارفة بدرنة يوم الأحد الماضي، أدت إلى جرف أحياء بأكملها ودمار واسع في البنية التحتية، وانقطاع لجميع الخدمات، ما دعا الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى إعلانها مدينة منكوبة.

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وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارًا بتخصيص ملياري دينار لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، بهدف إعمار البلديات المنكوبة في المنطقة الشرقية، وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار.

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