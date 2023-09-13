مساجد مصر تقيم صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب الجمعة المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد الجمهورية عقب صلاة الجمعة المقبلة، بحسب موقع «بوابة الأهرام» المصرية.

وخصصت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الثلاثاء، 20 مليون جنيه من مواردها للإسهام في المساعدات التي تقدمها مصر للمتضررين في ليبيا والمغرب.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن المساعدات تأتي بواقع عشرة ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في ليبيا جراء الإعصار القاسي الذي ضرب بعض مناطقها، وكذلك عشرة ملايين جنيه ضمن المساعدات الموجهة لأشقائنا في المغرب جراء الزلزال الذي ضرب بعض مناطقها.

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مصر تعلن الحداد الرسمي تضامنًا مع ضحايا ليبيا والمغرب

وتوجهت اليوم الثلاثاء أطقم إغاثة وإنقاذ مصرية إلى الأراضي الليبية، تتضمن مجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر المصري، لتقديم الدعم الفوري اللازم لتعزيز الاستجابة للكارثة المدمرة التي ضربت مناطق شرق ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم أيضًا، أعلنت الرئاسة المصرية في بيان الدخول في حداد رسمي لثلاثة أيام، تضامنًا مع ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن العاصفة في ليبيا والزلزال في المغرب.