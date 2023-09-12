عاشور: تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور، اليوم الثلاثاء، تخصيص مليون دينار لكل مديرية أمن في المنطقة الشرقية، للتعامل مع آثار الكارثة التي شهدتها المنطقة جراء العاصفة «دانيال».

وأشار عاشور، خلال مؤتمر صحفي للفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة في طرابلس، إلى وجود 8 قيادات من وزارة الداخلية للإشراف على الأعمال التي تقوم بها الوزارة في المناطق المتضررة، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية دعمت المديريات بالمناطق المتضررة بـ80 سيارة.

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وتابع: «نقوم بحصر الجثامين تحت إشراف مباشر من النائب العام والطب الشرعي رفقة عدد 10 أطباء لأخذ عينات الحمض النووي لتمكين ذوي المفقودين من التعرف عليهم».

جهاز طب الدعم والطوارئ يعلن تسيير 6 قوافل طبية للمنطقة الشرقية

وأعلن جهاز طب الدعم والطوارئ، خلال المؤتمر نفسه، تسيير 6 قوافل طبية للمنطقة الشرقية، انطلقت الأولى مساء السبت، وتضم فرق إغاثة وأطباء ومستشفى ميدانيًا والاحتياجات الطبية وأدوات الإنقاذ، وأنشأت القافلة مستشفى ميدانيًا بقرية بطة في مدينة المرج شرق بنغازي.

وقال إن فرق انتشال الجثث بدأت عملها في المرج، حيث انتقلت القافلة الرابعة الإثنين جوًا بمشاركة 100 عنصر من المباحث الجنائية، وانطلقت الخامسة مباشرة إلى مدينة البيضاء وتتمركز حاليًا في مدينة شحات، والقافلة السادسة انتقلت منذ اليوم الثلاثاء وتحمل عدة أدوات خاصة بالإنقاذ البحري 4 زوارق وغواصين مختصين في الإنقاذ.

نزوح 60 عائلة إلى المدارس في بنغازي

وأشار إلى نزوح 60 عائلة إلى المدارس في بنغازي، لافتًا إلى عدم التمكن من الوصول لرقم حصري عن الأضرار البشرية في المنطقة في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

ولفت أيضًا إلى وجود معبرين فقط يؤديان إلى درنة، هما منفذ الفتائح وطريق الظهر الحمر، مشيرًا إلى أن الوضع مأساوي في المنطقة الشرقية ويتطلب جسرًا بحريًا أو جويًا لتقديم الدعم بصورة أسرع.