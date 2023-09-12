بلدية سبها توقف الدراسة لمدة ثلاثة أيام حدادًا على ضحايا العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

قررت بلدية سبها، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة بجميع المدارس العامة والخاصة الواقعة بنطاق البلدية لمدة ثلاثة أيام وذلك حدادًا على أرواح الذين سقطوا جراء العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.

وطلب عميد بلدية سبها، بالحاج علي بالحاج، من مراقب التربية والتعليم إيقاف الدراسة بالمدارس العامة والخاصة بنطاق البلدية ولمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من 11 سبتمبر حدادًا على أرواح المواطنين الذين لقوا حتفهم جراء العاصفة.

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وأعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والحكومة المكلفة من مجلس النواب، أمس الإثنين، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الذي سقطوا إثر الفيضانات والسيول الناجمة عن العاصفة.