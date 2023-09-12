بولندا تؤكد استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بولندا، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للمتضررين من العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا وتسببت في وفاة وفقدان مئات الضحايا.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان، نشرته عبر حسابها على منصة «إكس» إن «بولندا تشعر بحزن عميق إزاء حجم الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال في شرق ليبيا والنتيجة المأساوية لها».

وأعربت وزارة الخارجية البولندية في البيان عن تضامنها مع عائلات الذين فقدوا حياتهم أو المفقودين في شرق ليبيا، مؤكدة أن «بولندا على استعداد لتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة» للمتضررين جراء الكارثة الطبيعية.

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وأعلنت عدد من الدول العربية والغربية على رأسها مصر والإمارات وقطر وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والجزائر والمغرب، تضامنها مع ليبيا في مواجهة التداعيات المدمرة للعاصفة «دانيال».

ولقي 2300 شخص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، بعدما اجتاحت العاصفة «دانيال» البحر المتوسط، وهطلت أمطار غزيرة في وقت سابق على تركيا وبلغاريا واليونان.