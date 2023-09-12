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السيسي يؤكد للمنفي تقديم مصر سبل الإغاثة الممكنة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 05:23 مساء
السيسي يؤكد للمنفي تقديم مصر سبل الإغاثة الممكنة
الرئيس المصري ورئيس المجلس الرئاسي (صورة مركبة)
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تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي؛ إذ أكد تقديم صور الإغاثة والمساندة بجميع السبل والوسائل الممكنة.

وخلال المكالمة، أعرب المنفي عن خالص تقدير ليبيا حكومةً وشعبًا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنًا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وفق الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

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السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع ليبيا
ومن جهته «أكد الرئيس المصري تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلَّفها إعصار دانيال، مشددًا على أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بجميع السبل والوسائل، ومتقدمًا بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا».

جسر جوي لنقل المساعدات المصرية
وكان الناطق العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، قال إن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتقديم جميع أوجه الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالمغرب وليبيا، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات بالبلدين.

وأضاف الناطق العسكري المصري، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، مع القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وعدد من قادة القوات المسلحة.

مجلس الأمن يقف دقيقة حداد على أرواح ضحايا ليبيا
وقبل قليل وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي، دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا فيضانات ليبيا وزلزال المغرب.

وصول بعض المساعدات الإنسانية من مصر وتركيا
يستمر وصول قوافل الإغاثة المقدمة من الليبيين في مناطق غرب وجنوب ليبيا لليوم الثاني لتقديم الدعم الطبي والمساندة إلى أهالي وسكان مدينة درنة والمناطق المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال»، فيما لا تزال عمليات إحصاء الخسائر في مراحلها الأولى من قبل الجهات المختصة التي تحاول الوصول إلى وسط المدينة الذي أغرقته المياه.

وبدأت منذ صباح اليوم وصول أول دفعات المساعدات الدولية من مصر وتركيا، حيث حطت طائرات عسكرية من البلدين في مطار بنغازي محمَّلة بمواد إغاثة وأطقم فنية مختصة في عملية البحث والإنقاذ مجهزة بالمعدات اللازمة استعدادًا لانتقالهم إلى مناطق العمليات.

الأمم المتحدة تنسق الجهود لدعم استجابة ليبيا للكارثة
أكدت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنها تنسِّق عن قرب مع الأمم المتحدة ومع الشركاء المحليين في ليبيا من أجل دعم استجابة السلطات للكارثة الطبيعية التي خلَّفتها العاصفة «دانيال» في مناطق شرق ليبيا، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، مؤكدة أن «المملكة المتحدة تنسق عن قرب مع الأمم المتحدة ومع الشركاء على الأرض في استجابتها لهذه الكارثة».

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