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عالم يوناني: «دانيال» ظاهرة «متطرفة» تحدث مرة واحدة في الألفية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 01:32 مساء
عالم يوناني: «دانيال» ظاهرة «متطرفة» تحدث مرة واحدة في الألفية
آثار الدمار الذي لحق بمدينة درنة جراء العاصفة «دانيال»، 12 سبتمبر 2023. (الإنترنت)
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قدّم عالم يوناني متخصص في الجيولوجيا تفسيرات علمية لحدوث العاصفة العنيفة «دانيال» التي ضربت شرق ليبيا بعنف غير مسبوق، قائلا إنها «ظاهرة طبيعية متطرفة تحدث مرة واحدة في الألفية».

وتحولت العاصفة إلى «إعصار حقيقي» مع اقترابها من شواطئ ليبيا الشرقية، قادمة من اليونان، وكانت درنة الأكثر تضررا بشريا وماديا، وفق تصريح تليفزيوني لأستاذ الجيولوجيا والمتخصص في إدارة الكوارث، إفثيميوس ليكاس، إلى قناة «روسيا اليوم» الثلاثاء.

العاصفة تشكلت طبيعيا
وعبر العالم اليوناني عن اعتقاده بأن عملية تشكل العاصفة طبقا للتحليل الجيولوجي جرت بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن سهل «ثيساليا» في اليونان تشكّل نتيجة السيول الناجمة عن عواصف مماثلة على مدى مليوني عام مضت.

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ويرى الخبراء أن العاصفة ظاهرة ناجمة عن انسداد جوي يحدث نتيجة دخول الهواء منطقة ضغط عالٍ بين منطقتين منخفضتي الضغط، وفق ليكاس الذي تحدث عن آثار العاصفة في بلاده.

المروحيات صارت تعوم بسبب «دانيال»
وقال العالم اليوناني إفثيميوس ليكاس إن تأثيرات العاصفة «دانيال» في اليونان كانت استثنائية، حيث هطلت على منطقة «فولوس» في مقاطعة «ماغنيسيا» وسط البلاد أمطار بكمية تعادل 150 مليون طن في يوم فقط.

كما أن الأمطار التي هطلت على شبه جزيرة بيليون بلغت كميتها 750 ملم فقط في الفترة من منتصف الليل حتى الساعة الثالثة من مساء الثلاثاء الماضي. في حين أن المتوسط السنوي لهطول الأمطار في أثينا لا يتعدى 400 ملم.

وتابع ليكاس: «العاصفة الاستثنائية في هذه المنطقة جعلت الطائرات المروحية العسكرية اليونانية تسبح». ووصف حجمها المفاجئ مدير الأبحاث في مرصد أثينا الوطني، كونستانتينوس لاغوفاردوس، الذي قال: «هذا رقم لم نره من قبل. إنه غير واقعي».

الدرس المستفاد من العاصفة
ويرى أستاذ فيزياء الغلاف الجوي اليوناني، كريستوس زيريفوس، أن الدرس المستفاد من هذا القدوم المفاجئ للعاصفة الاستثنائية «دانيال» أن استقرار مناخ العالم يتعرض إلى زعزعة كاملة، مرجحا أن «تتكرر مثل تلك الظواهر الشاذة».

وعند تقدم العاصفة إلى السواحل الشرقية الليبية، بلغت سرعتها نحو 80 كيلومترا في الساعة، وتحولت مياه الأمطار الغزيرة لفيضان عارم في شوارع درنة، لم يقف أمامه أي سد.

وصرح وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عثمان عبد الجليل، بوفاة ألفي شخص بسبب العاصفة، مشيرا إلى أن «الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا». كما أعلن المجلس الرئاسي، في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة بسبب السيول التي اجتاحتها.

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