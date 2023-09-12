السفارة الأميركية تعلن الطوارئ لدعم المناطق الليبية المتضررة من «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا حالة الطوارئ الإنسانية، لدعم جهود إغاثة المناطق الليبية المتضررة جراء العاصفة «دانيال».

وقال مبعوث أميركا الخاص سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند: «ننسق مع شركائنا من الأمم المتحدة والسلطات الليبية، لتقويم أفضل سبل توجيه المساعدة الأميركية»، حسب منشور على صفحة السفارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أميركيون - ليبيون يرغبون في التبرع لجهود الإغاثة

وتابع: «بالإضافة إلى هذا، تلقينا اتصالات من الأميركيين - الليبيين الراغبين بشدة في تقديم تبرعات خاصة لجهود الإغاثة، وسنعمل مع السلطات الليبية على توجيه هذه الموارد إلى الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليها».

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وسبق أن قدمت الولايات المتحدة تعازيها لعائلات الضحايا والمتضررين من الفيضانات المدمرة التي شهدتها ليبيا جراء العاصفة «دانيال» خلال اليومين الماضيين، عارضة المساعدة في جهود الإغاثة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: «الولايات المتحدة تعبر عن تعاطفها وتعازيها للمتضررين من الفيضانات المدمرة التي شهدتها ليبيا»، مؤكدا استعداد الولايات المتحدة للتنسيق مع شركائها في الأمم المتحدة والسلطات المحلية في ليبيا بشأن كيفية تقديم جهود الإغاثة للمتضررين والناجين.