«الأرصاد»: البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط

بعد ما شهدته ليبيا من عواصف وأمطار غزيرة تسببت في أضرار بشرية ومادية فادحة خلال اليومين الماضيين، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، اليوم الثلاثاء، على الساحل من الخليج إلى طبرق، بينما يكون قليل الاضطراب على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب نهارا، اليوم الثلاثاء، على ساحل سرت.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.