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حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 12 سبتمبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 سبتمبر 2023, 10:31 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 12 سبتمبر 2023)
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بعد ما شهدته ليبيا من عواصف وأمطار غزيرة تسببت في أضرار بشرية ومادية فادحة خلال اليومين الماضيين، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل ومستقر على معظم مناطق ليبيا، حيث ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح خفيفة إلى معتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية على مناطق الشمال، ولا تتجاوز 24 درجة على مناطق الجبل الأخضر، وبين 32 و36 درجة على مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
- حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بسيطا وتدريجيا ابتداء من يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
- حالة السماء: قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية.

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