نداءات استغاثة من أهالي الوردية ببلدية الساحل في ظل غياب المساعدات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق أهالي منطقة الوردية ببلدية الساحل نداءات استغاثة لمساعدتهم في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة العشرات وإصابة آخرين، في ظل عدم وصول أية فرق بحث وإنقاذ للمنطقة حتى الآن.

وقال إيهاب بوجميمة، أحد المتطوعين في فرق الإنقاذ المحلية في تصريح لوكالة الأنباء الليبية «وال» إن «وحدات الإنقاذ والاستجابة للطوارئ لم تصل إلى المنطقة، وأن جهود الإنقاذ تستمر حتى الآن بشكل عشوائي من السكان».

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وأوضح أن «عدد الوفيات جراء الفيضانات بلغ حتى الآن 25 حالة، من بينها 7 حالات لمواطنين من الجالية المصرية، ومواطن سوداني الجنسية».

وأكد أنهم في حاجة ملحة إلى المساعدات الإنسانية والعينية، مطالباً السلطات المعنية بالأزمة بالتوجه الفوري للمنطقة ومساعدتهم في إغاثة المنكوبين.