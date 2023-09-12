وفاة مواطن فلسطيني جراء السيول بمدينة البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سفارة فلسطين في ليبيا، اليوم الإثنين، وفاة مواطن فلسطيني يدعى محمد حسن عبدالكريم القرا، جراء السيول بمدينة البيضاء.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك، إن المواطن الراحل من سكان مدينة البيضاء، وتوفي نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وأكد السفير الديك، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال»، أن الوزارة تتابع من خلال سفارتها وقنصليتها على مدار الساعة أوضاع الجالية الفلسطينية في تلك المنطقة، وتقديم المساعدات الممكنة لمحتاجيها، ومتابعة بعض الأنباء الأولية بشأن أحد المواطنين المفقودين.

- جهاز الإسعاف والطوارئ: 23 ضحية للفيضان في مدينة البيضاء

- وفاة الفنان الشعبي مفتاح إمعيلف جراء السيول في درنة

القنصلية الفلسطينية في بنغازي: تشكيل فريق طبي للمساعدة في المناطق المنكوبة

وأضاف أن القنصلية العامة في بنغازي «أشرفت على تشكيل فريق طبي متكامل من أطباء وصيادلة وممرضين، للوقوف إلى جانب إخوتهم الليبيين والفلسطينيين وهم على أهبة الاستعداد على مدار الساعة للتوجه للمناطق المنكوبة، وفقًا للظروف والترتيبات المعتمدة في المنطقة».

وأشار إلى تشكيل خلية أزمة بكل من السفارة والقنصلية لمتابعة الأوضاع، والوقوف على احتياجات الجالية الفلسطينية، ونشر أرقام طوارئ للتواصل معها.