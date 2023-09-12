وفاة الفنان الشعبي مفتاح إمعيلف جراء السيول في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الشاعر الليبي نعيم الزوي، مساء اليوم الإثنين، عن وفاة صديقه الفنان الشعبي مفتاح إمعيلف، جراء السيول التي اجتاحت مدينة درنة خلال الساعات الماضية.

كما نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بالتعرف على جثة الفنان مفتاح إمعيلف، ضمن ضحايا الفيضان القائم في درنة.

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والفنان الراحل، مفتاح فرج إمعيلف، مطرب شعبي ذو شعبية كبيرة خاصة في شرق ليبيا، وُلد في مدينة درنة عام 1971، وترك عدة أعمال ناجحة.

ولا تزال أعدد ضحايا الكارثة التي شهدتها مدن شرق ليبيا في تزايد، مع استمرار جهود البحث والإنقاد عن المفقودين جراء عاصفة «دانيال»، التي أودت بحياة العشرات، وشردت الآلاف، وغمرت مناطق بأسرها، حتى أصبحت درنة «مدينة منكوبة».