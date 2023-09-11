إيواء 2433 نازحًا جراء السيول بمدارس بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة الليبية للإغاثة إيواء 2433 نازحًا بمدارس بنغازي؛ جراء فيضانات والعاصفة «دانيال» التي ضربت مدن شرق ليبيا.

وليل السبت الماضي، أعلنت الهيئة تجهز 17 مدرسة لإيواء النازحين موقتًا من الأسر المتضررة نتيجة السيول والأمطار الغزيرة.

وتشير الإحصائية إلى إيواء 496 أسرة داخل المدارس المجهزة؛ حيث نشرت الهيئة صورًا لعدد من المدارس التي جرى إعدادها لاستقبال النازحين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

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وشهدت مدن شرق ليبيا كارثة إنسانية جراء عاصفة «دانيال»، المصحوبة بأمطار وسيول جارفة، أودت بحياة العشرات، وشردت الآلاف، وغمرت مناطق بأسرها، حتى باتت مدينة سوسة غارقة بكاملها تحت الماء، وأصبحت درنة «مدينة منكوبة»، وحاصرت المياه أهالي مدن البيضاء، ودرنة، والمرج، وطبرق، وتاكنس، والبياضة.

إحصائية بعدد النازحين في أحد مدارس بنغازي جراء السيول، الأحد 10 سبتمبر 2023 (الهيئة الليبية للإغاثة)