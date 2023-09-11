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مشاهد كارثية من مدينة سوسة المنكوبة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 07:44 مساء
مشاهد كارثية من مدينة سوسة المنكوبة (فيديو)
السيول راكمت السيارات في وسط الطريق بمدينة سوسة، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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نشر جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الإثنين، مشاهد كارثية من مدينة سوسة، التي غمرتها مياه السيول جراء عاصفة «دانيال»، في حين لا تزال فرق الطوارئ تواصل عمليات انتشال الضحايا بالساحل الأخضر، وإنقاذ العالقين في المنطقة الشرقية عمومًا.

وأظهر مقطع مصور نشرته صفحة الجهاز على «فيسبوك»، سيارات مكدسة جرفتها السيول على جانبي الطريق، ومنازل مهدمة، واختفاء مظاهر الحياة بمدينة سوسة، التي انقطعت عن المدن المجاورة، وغرقت مدنها تحت المياه.

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وفي وقت سابق اليوم قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي: «المدينة تحت الماء بالكامل، والبيوت جميعها غارقة»، لافتًا إلى أن الطيران المروحي بات الطريقة الوحيدة حاليًا لاستمرار جهود إنقاذ الناس في سوسة.

ونشر الجهاز مقاطع مصورة أخرى تظهر جانبًا من عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة، بسبب الفيضانات والسيول في المنطقة الشرقية.


آثار العاصفة والسيول في مدينة سوسة، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
آثار العاصفة والسيول في مدينة سوسة، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
آثار العاصفة والسيول في مدينة سوسة، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
آثار العاصفة والسيول في مدينة سوسة، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
السيول راكمت السيارات في وسط الطريق بمدينة سوسة، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
السيول راكمت السيارات في وسط الطريق بمدينة سوسة، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
عمليات انتشال الجثث لفرق الطوارئ بالساحل الأخضر، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
عمليات انتشال الجثث لفرق الطوارئ بالساحل الأخضر، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
عمليات انتشال الجثث لفرق الطوارئ بالساحل الأخضر، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
عمليات انتشال الجثث لفرق الطوارئ بالساحل الأخضر، الإثنين 11 سبتمبر 2023 (جهاز الإسعاف والطوارئ)
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