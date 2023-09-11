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«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 11 سبتمبر 2023, 06:25 مساء
«رويترز»: الصديق حفتر منفتح على الترشح للانتخابات الرئاسية
الصديق حفتر (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الصديق حفتر، النجل الأكبر لقائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر اليوم الإثنين، انفتاحه على الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه نبَّه إلى أن إجراء الانتخابات ممكن في حال استقرت البلاد، وجرى تشكيل حكومة موحدة جديدة.

وذكرت وكالة «رويترز» أن الصديق حفتر، الذي لا يتحمل مسؤوليات عسكرية، يعمل على تعزيز صورته العامة وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان والده لا يزال ينوي الترشح للرئاسة في المستقبل.

ودافع الصديق، في تصريحات لـ«رويترز» من باريس، عن دور عائلته في ليبيا، مقدمًا نفسه باعتباره «ممثلًا عن الجيل الشاب في ليبيا»، وقال: «أعتقد أني أملك كل الوسائل المطلوبة لإرساء الاستقرار في ليبيا، وتحقيق تماسك ووحدة الليبيين».

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الصديق: من المستحيل إجراء انتخابات مع حكومة الدبيبة
وحينما سُئل عما إذا كان سيرشح نفسه في أي انتخابات رئاسية مستقبلية، قال إن «الأمر كله سيعتمد على الظروف في ذلك الوقت»، لكنه أكد أنه إذا ترشح فإنه سيمثل جميع الليبيين.

وأضاف: «إذا رأى الليبيون أنه يمكنني تغيير الأوضاع.. فلمَ لا؟». وتابع أنه «لا يملك أي مشكلة شخصية مع الحكومة القائمة، لكن هناك حاجة إلى حكومة جديدة من التكنوقراط بمهمة واضحة وهي التحضير للانتخابات».

وتابع: «لا يمكننا إجراء الانتخابات مع حكومة الدبيبة. الأمر مستحيل»، لافتًا إلى أنه لا يعارض قوانين الانتخابات التي تنتظر موافقة مجلس النواب. كما أكد أنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون استقرار الوضع الأمني في أرجاء ليبيا، وقال: «دون الاستقرار، لن تكون الانتخابات حرة».

مساعٍ لإجراء الانتخابات بإشراف حكومة جديدة
وتكثف الأمم المتحدة جهودها لإجراء انتخابات تشريعية على مستوى ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، متحدثة عن ضرورة وجود حكومة موحدة أولًا، يتفق عليها جميع اللاعبين الرئيسيين، لقيادة البلاد صوب الانتخابات.

ولم يعترف مجلس النواب بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» برئاسة عبدالحميد الدبيبة منذ أوائل العام 2021 بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات وطنية.

وبرزت مخاطر الصراع في ليبيا، حسب «رويترز»، الشهر الماضي عندما اشتبكت فصائل مسلحة في طرابلس، مما أسفر عن مقتل 55 شخصًا في أسوأ موجة قتال شهدتها العاصمة منذ سنوات.

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