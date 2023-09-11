«النواب» يدعو حكومة حماد إلى تقديم احتياجاتها الطارئة إلى هيئة رئاسة المجلس

القاهرة - بوابة الوسط

دعا مجلس النواب، الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد إلى «تقديم احتياجاتها الطارئة لمواجهة هذه الكارثة بشكل عاجل لهيئة رئاسة المجلس»، مؤكدًا أن هيئة رئاسة المجلس في متابعة مستمرة على مدار الساعة للأزمة التي تشهدها مناطق شرق ليبيا منذ أمس الأحد نتيجة العاصفة «دانيال».

وأكد مجلس النواب في بيان أصدره اليوم الإثنين، بشأن الظروف الجوية الطارئة والكارثة الطبيعية التي عصفت بعدد من المدن والمناطق في شرق ليبيا، متابعة رئاسة وأعضاء المجلس «عن كثب تداعيات الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا، وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة».

تسخير الإمكانات كافة لتخفيف الكارثة شرق ليبيا

وتقدم مجلس النواب بخالص تعازيه ومواساته القلبية إلى جميع أبناء الشعب الليبي وأسر الضحايا الذين فقدوا خلال هذه الكارثة التي عصفت بعدد من مدن ومناطق شرق ليبيا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وعودة المفقودين إلى أهلهم وذويهم سالمين.

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وطالب مجلس النواب الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد «بجميع وزاراتها بتسخير إمكاناتها كافة لمواجهة هذه الكارثة للتخفيف من وطأتها على المتضررين»، مشيرًا إلى أن هيئة رئاسة المجلس كلفت «اللجان الدائمة المعنية بالمجلس بمتابعة الأزمة مع الوزارات والهيئات والأجهزة ذات العلاقة لتذليل الصعوبات كافة لمواجهة هذا المصاب الجلل».

إعلان الحداد في ليبيا

وتشهد مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية، جراء عاصفة «دانيال» التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم، الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الرايات بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادًا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا لليوم الثاني على التوالي.

الفيضانات تجتاح مدينة درنة شرق ليبيا نتيجة العاصفة «دانيال»، الإثنين 11 سبتمبر 2023. (الإنترنت)