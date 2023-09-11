شاهد في «تغطية خاصة»: ماذا فعلت بنا «دانيال».. وحكوماتنا؟

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، تغطية خاصة لتداعيات العاصفة «دانيال» التي تسببت في فيضانات وسيول بالمنطقة الشرقية، وخلفت العديد من الضحايا، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، ودمار لحق بعدة مدن.

وتركز التغطية على جهود إغاثة المتضررين جراء العاصفة، وأيضا الجهود وقوافل المساعدات التي توجهت إلى المنطقة الشرقية، خصوصا من جمعية الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ.

حصيلة الوفيات

كشفت حصيلة أولية صادرة عن مركز البيضاء الطبي وجهاز الإسعاف والطوارئ وفاة 19 شخصا جراء السيول في سوسة والبيضاء وشحات.

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في حين نقلت وكالة «فرانس برس» عن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد مسعود، قوله إن «150 شخصا على الأقل لقوا مصرعم جراء الفيضانات والسيول التي خلفتها العاصفة «دانيال» في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة».

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