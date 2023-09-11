تضامن مصري - أردني مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصر والأردن تضامنهما مع ليبيا في مواجهة آثار العاصفة المتوسطية «دانيال»، التي ضربت المنطقة الشرقية.

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن خالص تعازيها وتضامنها مع ليبيا إثر العاصفة «دانيال»، وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد أخيراً، ونتج منها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

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وقدمت تعازيها لأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

بالمثل، أكدت وزارة الخارجية الأردنية تضامنها مع ليبيا في هذا المصاب الأليم، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

تحرك الحكومتين

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب تنكيس الأعلام والحداد ثلاثة أيام على ضحايا العاصفة، وذلك في القطاعين العام والخاص وجميع المؤسسات.

كما تبحث حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حاليا في اجتماع طارئ تداعيات السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.