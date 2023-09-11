مؤسسة النفط تعلن تسيير فرق إنقاذ إلى الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، إن فرق الإنقاذ والدعم التابعة لقطاع النفط تتوجه إلى مناطق الجبل الأخضر، للمساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ.

المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تسخير كل إمكاناتها

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في وقت سابق، استعدادها الكامل لتسخير كل إمكاناتها ومواردها، لتقديم الدعم والمساندة، بالتعاون مع الجهات

المعنية المحلية والدولية، من أجل مساعدة المتضررين، واستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة، حسب بيان صادر عن المؤسسة.

البعثة الأممية تعزى أسر ضحايا السيول.. وتؤكد استعدادها لدعم جهود الإغاثة

انقطاع الطريق بين شحات وسوسة جراء السيول (فيديو وصور)

فرق إسعاف من الساحل الغربي وطرابلس والمنطقة الوسطى تصل بن جواد (فيديو)

غمرت مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي في منطقة الجبل الأخضر إثر انهيار سوره الخلفي جراء ضغط السيول الجارفة نتيجة موجة الطقس السيئ الذي يجتاح مناطق شرق ليبيا.

فرق الإنقاذ والدعم التابعة لقطاع النفط تتوجه إلى مناطق الجبل الأخضر، 11 سبتمبر 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)