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مؤسسة النفط تعلن تسيير فرق إنقاذ إلى الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 سبتمبر 2023, 12:32 مساء
مؤسسة النفط تعلن تسيير فرق إنقاذ إلى الجبل الأخضر
فرق الإنقاذ والدعم التابعة لقطاع النفط تتوجه إلى مناطق الجبل الأخضر، 11 سبتمبر 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، إن فرق الإنقاذ والدعم التابعة لقطاع النفط تتوجه إلى مناطق الجبل الأخضر، للمساعدة في جهود الإغاثة والإنقاذ.

المؤسسة الوطنية للنفط تعلن تسخير كل إمكاناتها
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في وقت سابق، استعدادها الكامل لتسخير كل إمكاناتها ومواردها، لتقديم الدعم والمساندة، بالتعاون مع الجهات
المعنية المحلية والدولية، من أجل مساعدة المتضررين، واستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة، حسب بيان صادر عن المؤسسة.

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غمرت مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي في منطقة الجبل الأخضر إثر انهيار سوره الخلفي جراء ضغط السيول الجارفة نتيجة موجة الطقس السيئ الذي يجتاح مناطق شرق ليبيا.

فرق الإنقاذ والدعم التابعة لقطاع النفط تتوجه إلى مناطق الجبل الأخضر، 11 سبتمبر 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
فرق الإنقاذ والدعم التابعة لقطاع النفط تتوجه إلى مناطق الجبل الأخضر، 11 سبتمبر 2023. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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