مالي تهاجم فرنسا وترفض تكرار الحالة الليبية في النيجر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبداللاي ديوب إن منطقة الساحل والصحراء لن تتحمل تكرار الحالة الليبية في النيجر بحجة حل الأزمة السياسية هناك، رافضا أي خيار عسكري ضد هذا البلد.

جاء موقف باماكو خلال لقائه سفير الجزائر لدى مالي الحواس رياش، حيث بحثا مسار السلام في مالي، وسبل تغليب لغة الحوار المباشر بين الماليين دون تدخلات خارجية، وفق بيان وزارة الخارجية المالية أمس الأحد.

انتقادات لتصريحات ماكرون

في سياق آخر، رد رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال: «مالي والنيجر وبوركينا فاسو لن يكون لها وجود دون عمليتي سيرفال وبرخان».

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وبالنسبة لـ«مايغا»، فإن الفرنسيين الذين شاركوا في هاتين العملتين هم أنفسهم من تسببوا في إشعال المنطقة، محّملا باريس مسؤولية «تدمير ليبيا»، مما أدى إلى زعزعة استقرار دول الساحل.

وأضاف رئيس الوزراء: «بسبب تدمير ليبيا، أصبح الساحل مستودع أسلحة مفتوحا في الهواء الطلق».

التطورات في النيجر

منذ 26 يوليو الماضي، دخلت النيجر في حالة من الفوضى على خلفية قيادة القائد السابق للحرس الرئاسي، الجنرال عبدالرحمن تياني، انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس محمد بازوم.

والسبت الماضي، قال الناطق باسم المجلس العسكري في النيجر، الرائد أمادو عبدالرحمن، في بيان بثه التليفزيون الحكومي، إن فرنسا تدرس التعاون في التدخل العسكري مع «إيكواس» في النيجر، مضيفا: «فرنسا تواصل نشر قواتها في العديد من دول مجموعة إيكواس، خصوصا في ساحل العاج والسنغال وبنين، في إطار الاستعدادات للعدوان على النيجر».

الكوني يتحدث عن مخاوف ليبية بشأن النيجر

أشار عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى مخاوف ليبيا بشأن الوضع الأمني في النيجير، وذلك خلال افتتاحه جلسة عمل، عقدت في تونس، بين خبراء من ليبيا والاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي.

وقال الكوني: «ليبيا تتخوف من دخول النيجر في حرب تعبث بالوضع الأمني فيها، وتؤثر سلبيا على دول المنطقة».