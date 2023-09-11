البعثة الأممية تعزى أسر ضحايا السيول.. وتؤكد استعدادها لدعم جهود الإغاثة

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الإثنين، تعازيها إلى أسر ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة الشرقية، مؤكدة استعدادها لدعم الجهود الإغاثية.

وقالت البعثة إنها «تتابع عن كثب حالة الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في المنطقة الشرقية من البلاد»، معربة عن «تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، وتعاطفها الصادق مع جميع المتضررين»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأعلنت وقوفها على أهبة الاستعداد، لـ«دعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات المتضررة، للاستجابة لحالة الطوارئ هذه، وتقديم المساعدة الإغاثية العاجلة»، ومساندتها «جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني».

سيول في المنطقة الشرقية

ضربت العاصفة «دانيال»، القادمة من وسط البحر المتوسط، مناطق ومدن عدة بشرق ليبيا منذ الساعات الأولى من أمس الأحد حتى مساء اليوم نفسه، حيث هطلت أمطار غزيرة، وتحولت إلى سيول غزيرة تدفقت نحو المناطق المنخفضة والساحلية.

وأعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، أن درنة «مدينة منكوبة»، موجهة الجهات المعنية جميعها باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها، ومساعدتهم على تجاوز آثارها.

- حكومة حماد تعلن درنة «مدينة منكوبة»

- سيول جارفة من وادي درنة تهدد المدينة (فيديو)

- عميد بلدية البيضاء يعلن خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول ويطالب بالتدخل العاجل

- تنبيه لقائدي المركبات... عدم وضوح الرؤية على طريق «طبرق - امساعد»

بينما قال عميد بلدية البيضاء، صفي الدين هيبة، إن الأوضاع خرجت عن السيطرة جراء السيول في المدينة، داعيا كل السلطات في ليبيا إلى التدخل العاجل، لـ«إنقاذ ما يمكن إنقاذه».

وطالب هيبة «كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل العاجل»، محملهم المسؤولية كاملة تجاه الأرواح داخل البلدية، وداعيا المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والأجهزة الأمنية والخدمية جميعها إلى المساعدة في إنقاذ العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.