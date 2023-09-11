فرق إسعاف من الساحل الغربي وطرابلس والمنطقة الوسطى تصل بن جواد (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت فرق جهاز الإسعاف والطوارئ من الساحل الغربي والمنطقة الوسطى وطرابلس، صباح اليوم الإثنين، مدينة بن جواد شرق رأس لانوف.

وانطلقت الفرق منذ ساعات الساعات الأولى من اليوم باتجاه المدن والأماكن المتضررة في المنطقة الشرقية جراء السيول والفيضانات، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إعلان درنة «مدينة منكوبة»

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، درنة «مدينة منكوبة»، بعد الأضرار التي لحقت بها جراء العاصفة «دانيال».

- حكومة حماد تعلن درنة «مدينة منكوبة»

- سيول جارفة من وادي درنة تهدد المدينة (فيديو)

- عميد بلدية البيضاء يعلن خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول ويطالب بالتدخل العاجل

- جهاز الإسعاف: فقدان سيارتي إسعاف.. والوضع في البيضاء وصل إلى «الخط الأحمر» بسبب السيول

ووجهت الحكومة الجهات المعنية جميعها باتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الأوضاع المترتبة على ذلك، بما فيها حماية سكان المدينة من أخطار العاصفة والانجرافات وغيرها، ومساعدتهم على تجاوز آثارها.

خروج الأوضاع عن السيطرة في البيضاء

أمس الأحد، قال عميد بلدية البيضاء، صفي الدين هيبة، إن الأوضاع خرجت عن السيطرة جراء السيول في المدينة، داعيا كل السلطات في ليبيا إلى التدخل العاجل، لـ«إنقاذ ما يمكن إنقاذه».

وطالب هيبة «كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل العاجل»، محملهم المسؤولية كاملة تجاه الأرواح داخل البلدية، وداعيا المواطنين إلى البقاء داخل منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والأجهزة الأمنية والخدمية جميعها إلى المساعدة في إنقاذ العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.