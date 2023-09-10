عميد بلدية البيضاء يعلن خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول ويطالب بالتدخل العاجل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن عميد بلدية البيضاء صفي الدين هيبة، مساء اليوم الأحد، خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول في المدينة، داعيًا كافة السلطات في ليبيا بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وقال هيبة، في تسجيل مصور من داخل مركز البيضاء الطبي، إن الأوضاع في المدينة خرجت عن السيطرة تمامًا، داعيًا كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، محملهم المسؤولية كاملة تجاه الأرواح داخل البلدية.

وطالب عميد البلدية المواطنين بالبقاء داخل منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، داعيًا جميع الأجهزة الأمنية والخدمية بالمساعدة لإنقاذ العالقين جراء الفيضانات والسيول التي اجتاحت المدينة.

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فرض حظر التجول في البيضاء

وفي بيان آخر، أعلن المجلس البلدي لبلدية البيضاء إعلان حظر التجول داخل البلدية، بالإضافة إلى الاتفاق مع إدارة الفنادق لاستضافة العالقين.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (WTV)، السيطرة على 80% من المناطق المتضررة؛ جراء السيول، باستثناء ثلاثة مناطق خاصة البيضاء.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ أيضًا إن الوضع في البيضاء وصل إلى «الخط الأحمر» بسبب السيول، مع فقدان سيارتي إسعاف، وانهيار جزء من مبنى فرعه بالمدينة، ودخول المياه المستشفى، وانقطاع التيار الكهرباء.



وغمرت مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي بمنطقة الجبل الأخضر، إثر انهيار السور الخلفي للمبنى جراء ضغط السيول الجارفة نتيجة موجة الطقس السيئ الذي يجتاح مناطق شرق ليبيا.