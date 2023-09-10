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المسماري: فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم أثناء عملية الإنقاذ في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 10:57 مساء
المسماري: فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم أثناء عملية الإنقاذ في البيضاء
المسماري يتلو بيان القيادة العامة بخصوص التقلبات الجوية المتوقعة، 9 سبتمبر 2023. (صورة مثبتة من فيديو)
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أعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري فقدان الاتصال بخمس جنود من «القوات المسلحة» رفقة آلياتهم، أثناء عملية إنقاذ للعائلات العالقة داخل مدينة البيضاء.

وأمس السبت، أصدر القائد العام لقوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لجميع الوحدات العسكرية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

- عميد بلدية البيضاء يعلن خروج الأوضاع عن السيطرة جراء السيول ويطالب بالتدخل العاجل
- حماد لـ«قناة الوسط»: سيطرنا على 80% من المناطق المتضررة جراء السيول.. وحالة وفاة في «البطة»

وشهد مدينة البيضاء أوضاعًا كارثيًا جراء السيول، حيث أعلن عميد البلدية صفي الدين هيبة، مساء اليوم الأحد، خروج الأوضاع عن السيطرة، داعيًا كافة السلطات في ليبيا بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

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