المسماري: فقدان الاتصال بخمسة جنود رفقة آلياتهم أثناء عملية الإنقاذ في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم «القيادة العامة» اللواء أحمد المسماري فقدان الاتصال بخمس جنود من «القوات المسلحة» رفقة آلياتهم، أثناء عملية إنقاذ للعائلات العالقة داخل مدينة البيضاء.

وأمس السبت، أصدر القائد العام لقوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، تعليماته برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لجميع الوحدات العسكرية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

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وشهد مدينة البيضاء أوضاعًا كارثيًا جراء السيول، حيث أعلن عميد البلدية صفي الدين هيبة، مساء اليوم الأحد، خروج الأوضاع عن السيطرة، داعيًا كافة السلطات في ليبيا بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.