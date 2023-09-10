جهاز الإسعاف: فقدان سيارتي إسعاف والوضع في البيضاء وصل إلى «الخط الأحمر» بسبب السيول

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الأحد، أن الوضع في مدينة البيضاء وصل إلى «الخط الأحمر» بسبب السيول، مع فقدان سيارتي إسعاف، وانهيار جزء من مبنى فرعه بالمدينة، ودخول المياه المستشفى، وانقطاع التيار الكهرباء.

انهيار جزء من فرع الإسعاف في البيضاء بسبب السيول

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إنه فقد سيارتي إسعاف إحداهن جُرفت نتيجة السيل بمدينة البيضاء أثناء محاولة إخراج العائلات، بالإضافة إلى انهيار جزء من فرع الإسعاف بالمدينة.

انقطاع الكهرباء على البيضاء

وأضاف أن مياه الأمطار دخلت إلى المستشفى والعيادة 3، التي جرى إخلائها بالكامل، في ظل استمرار انقطاع الكهرباء على المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت مقاطع مصورة دخول مياه السيول والأمطار الغزيرة مبنى مركز البيضاء الطبي بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، إثر انهيار السور الخلفي للمبنى جراء ضغط السيول الجارفة.

وأكد مركز البيضاء الطبي «نقل جميع مرضى العنايات إلى المستشفيات الخاصة بالمدينة عن طريق سيارات الإسعاف وإخلاء كافة الأقسام داخل المركز»، وذلك بعد أن «خرج الوضع عن السيطرة تمامًا».