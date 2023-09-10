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مسؤول جزائري: اجتماع بين عطاف وهاكان في أنقرة تطرق للقاء المنقوش وكوهين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 08:59 مساء
مسؤول جزائري: اجتماع بين عطاف وهاكان في أنقرة تطرق للقاء المنقوش وكوهين
جانب من اجتماع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره التركي هاكان فيدان في عاصمة أذربيجان، على هامش الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، 5 يوليو 2023 (وكالة الأنباء الجزائرية)
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قال مسؤول جزائري إن زيارة وزير الخارجية أحمد عطاف إلى تركيا تطرقت لما وقع في روما خلال لقاء وزيرة الخارجية المقالة بحكومة الوحدة الموقتة نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، مبينًا أن «الجزائر انزعجت من الأمر بشكل كبير».

وأوضح نائب رئيس البرلمان الجزائري، موسى خرفي، أن موقف بلاده «يتطابق مع الموقف التركي إزاء ليبيا؛ إذ تعترف بشكل كامل بحكومة الدبيبة في طرابلس، وبأن التواصل بين البلدين يأتي في هذا الإطار»، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» تصريحات المسؤول الجزائري أمس السبت.

ولفت خرفي إلى أن «تركيا مؤثرة بشكل كبير في الملف الليبي الذي يمثل أهمية للجزائر، حيث يجرى التعاون في هذا الإطار، إثر الاتفاق الكبير بين البلدين على نفس الموقف تجاه الحكومة في طرابلس». ووفق المسؤول الجزائري فإن «اللقاء بين عطاف ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان تطرق لما وقع من وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، ولقائها مع نظيرها الإسرائيلي».

- الجزائر: لا نملك معلومات كافية حول لقاء «المنقوش - كوهين»
- النائب العام يشكل لجنة للتحقيق في لقاء المنقوش وكوهين واستجواب من جرت دعوتهم للاجتماع
- مجلس الدولة يطالب بسرعة نشر تحقيقات لقاء المنقوش وكوهين وإدانة المتورطين

تداعيات لقاء المنقوش وكوهين
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن الشهر الماضي «اجتماعه مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في إيطاليا» في أول اجتماع وصفه بـ«التاريخي وخطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا».

وعلى الرغم من إعلان النائب العام الليبي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما؛ فإن نتائج عملها لم تُعلن بعد، وذلك عقب تفجر موجة غضب واسعة في الشارع الليبي وخروج مئات المحتجين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.

وخلال جلسة طارئة دعا إليها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح «اتفق النواب على تعديل قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل»، بعد واقعة لقاء روما. كما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتواصل مع «إسرائيل».

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