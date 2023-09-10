الدبيبة يغادر الدوحة بعد زيارة عمل إلى قطر

القاهرة - بوابة الوسط

غادر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، الدوحة بعد زيارة عمل إلى دولة قطر استمرت يومين التقى خلالها أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين.

وكان في وداع الدبيبة والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، وزير الرياضة والشباب القطري صلاح بن غانم العلي، وسفير دولة قطر لدى ليبيا خالد محمد بن زابن الدوسري، وسفير ليبيا لدى قطر محمد مصطفى الصغير اللافي، وفق وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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ورافق الدبيبة خلال زيارته إلى قطر، كل من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، والمستشار السياسي والأمني لرئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي.

وزير الرياضة والشباب القطري في وداع الدبيبة بمطار الدوحة الدولي، الأحد 10 سبتمبر 2023. (قنا)