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مسؤول بـ«الأرصاد» لقناة «الوسط»: عودة الاستقرار التام لحالة الطقس الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 سبتمبر 2023, 07:42 مساء
مسؤول بـ«الأرصاد» لقناة «الوسط»: عودة الاستقرار التام لحالة الطقس الثلاثاء
مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين علي رمضان في مداخلة مع برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، الأحد 10 سبتمبر 2023 (لقطة مثبتة من الشاشة)
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قال مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين علي رمضان، إن عودة الاستقرار التام للحالة الجوية ستكون بعد غدٍ الثلاثاء، متوقعًا في الوقت نفسه مزيدًا من الأمطار الغزيرة على مختلف المناطق خلال الساعات المقبلة.

وأوضح رمضان، في مداخلة هاتفية مع برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، أن ذروة العاصفة «دانيال» لا تزال حتى الآن في المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أنها سوف تتحرك إلى الجغبوب بعد منتصف الليلة.

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وبدءًا من غدٍ الإثنين، بحسب المسؤول، سوف تقل سرعة الرياح وتتراجع غزارة الأمطار بشكل واضح؛ وهو ما يعني عودة نسبية للاستقرار، على أن يحدث الاستقرار التام يوم الثلاثاء.

وأكد رمضان أن ما تشهده البلاد حاليًا هو منخفض جوي وليس إعصارًا، كما زعم البعض، داعيًا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مسار الأودية والأماكن المنخفضة، وعدم الاقتراب من الأشجار والأعمدة الكهربائية.

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